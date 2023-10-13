العالم اليوم - وادي غزة..معلومات عن المنطقة التي أمرت إسرائيل بالرحيل إليها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - ورد اسم وادي غزة في أمر الجيش الإسرائيلي لسكان القطاع، الجمعة، حيث طالبهم بإخلاء الشمال والانتقال إليه خلال 24 ساعة.

فما هو "وادي غزة"؟ وأين يقع بالتحديد؟ يمتد وادي غزة من إسرائيل من منطقة جبل شجرة البقار القريبة من مستوطنة سديه بوكر، ويمتد حتى البحر المتوسط قريبا من منطقة الزهراء في قطاع غزة.

يتراوح عرضه بين 40 مترا في أضيق مناطقه، ويتسع حتى يصل إلى 400 مترا في الساحل الغربي لقطاع غزة.

يقسم الوادي قطاع غزة جغرافيا إلى قسمين، شمالي وجنوبي.

تضم المنطقة الجنوبية للوادي عشرات البلدات والأحياء والمخيمات الفلسطينية، من بينها النصيرات ودير البلح والبريج والمغازي وخان يونس وعبسان ورفح.

في المنطقة التي تقع شمالي للوادي، المطلوب إخلاؤها، يسكن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في عدة مدن ومخيمات لاجئين وقرى، منها مدينة غزة وجباليا ومخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر. ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان حول الطلب الإسرائيلي: "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة". أضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

تابع أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".

ردا على البيان الإسرائيلي، حذرت حركة حماس سكان القطاع من الاستجابة للأوامر الإسرائيلية وطالبت الأهالي بالبقاء في بيوتهم.

يأتي البيان في الوقت التي تحشد فيه القوات الإسرائيلية الدبابات والآليات العسكرية والجنود لتنفيذ توغل بري محتمل في القطاع.

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