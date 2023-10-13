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قيادي في حركة فتح: سقوط أكثر من 2000 شهيدًا و7000 جريحًا في القصف على غزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي في حركة فتح: سقوط أكثر من 2000 شهيدًا و7000 جريحًا في القصف على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حتى الآن لم تصل إلينا مساعدات والأمور تزداد سوء، ظلام حالك حتى الشموع لم تعد موجودة والمياه أصبح شحيحا وبالكاد للشرب والغذاء ينفذ، هكذا بدأ الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح وصفه لتطورات الأحداث في غزة التى تشهد قصف إسرائيلي عنيف من قبل الاحتلال الصهيوني.

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القصف لقطاع غزة

 

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ضحايا القصف في غزة

 

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حالة الخراب فى غزة

 

المستشفيات لم تعد قادر على استقبال الجرجي

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الاحتلال يقصف الأطفال في غزة 

 

وتابع:" المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال الجرحى والشهداء، والمعدات الطبية لا تعمل بسبب نقص الكهرباء والوقود".

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استهداف قصف الأطفال فى غزة 

وأكمل السياسي الفلسطيني حديثه بأن أعداد الشهداء الفلسطينين جراء القصف العشوائي في مناطق متفرقة من فلسطين تجاوز 2000 شخص، وأكثر من 7000 جريح، ولا زالت أعدادهم في زيادة.

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غزة تحت القصف

حرب برية
 

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وعبر الرقب، عن تخوفاته من الساعات القادمة إذا أقدم الاحتلال على الحرب البرية كما يخطط، والتى قد تشهد قتل الالآف من الأبرياء.

الصور على الانترنت تنقل جزءا من الحقيقة
 

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قصف غزة

وذكر أستاذ السياسة بجامعة القدس، أن الصور والفيديوهات المنتشرة على الانترنت تنقل جزءا فقط من الحقيقة.

وشهدت منطقة جباليا الواقعة وسط مدينة غزة مجزرة ليلة أمس وعمليات قتل همجية سقط ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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