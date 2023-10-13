العالم اليوم - اعتقال طفل إسرائيلي أشاد بـ"هجوم حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أفادت الشرطة الإسرائيلية باعتقال طفل يبلغ من العمر 14 عاما في كفر قاسم، لإشادته بالهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية صباح السبت.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الطفل الإسرائيلي أعاد مشاركة مقطع فيديو، نشرته حماس بشأن هجوم السبت، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعية.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في قيام المراهق "بالتحريض ودعم الإرهاب".

وألقت الشرطة القبض على والدة الطفل أيضا، بعد أن "هاجمت بعنف شرطية وصرخت عليها بألقاب عنصرية".

ومن المقرر أن يتم تقديم الاثنين للمحاكمة في وقت لاحق الجمعة.

وجاء في بيان للشرطة أن "الشرطة لن تتسامح إطلاقا مع أي تعبير عن دعم العدو أو تحريض على الإرهاب، خاصة أثناء الحرب".