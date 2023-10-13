العالم اليوم - الخارجية الإسرائيلية: ما يحصل هو مسؤولية حماس الوحيدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية محمد هيب، الجمعة، إن ما يحصل هو مسؤولية حماس الوحيدة.

وذكر محمد هيب، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

ما يحصل هو مسؤولية حماس الوحيدة.

نحن في حالة حرب، ونحن من الجيوش القليلة في العالم التي تدعو السكان إلى مغادرة منازلهم.

نريد أن نهدم البنية التحتية العسكرية لحماس.

نريد أن نقلل من الضحايا المدنيين، وهذا إجراء ضروري.

حماس يستخدم سكان غزة كدروع بشرية.

وكانت إسرائيل أمرت، صباح الجمعة، بإخلاء شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، نحو الجنوب، مما يعني ترحيل أكثر من مليون فلسطيني.

ويأتي ذلك فيما يجري الحديث عن استعداد القوات الإسرائيلية لتنفيذ "هجوم بري" على غزة.

ودعت حركة حماس الفلسطينيين في غزة إلى البقاء في منازلهم، مضيفة أن إسرائيل "تحاول بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة".