العالم اليوم - بالفيديو.. مستوطن يطلق النار على فلسطيني من المسافة صفر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مستوطن يطلق النار على فلسطيني من المسافة صفر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مستوطنا إسرائيليا يطلق النار بشكل مباشر تجاه شاب فلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأطلق المستوطن النار على الشاب الفلسطيني مرتين قبل أن يحمله مجموعة من الشباب في محاولة لإنقاذه.

وظهر المستوطن بعد الإطلاق رفقة عناصر من الجيش الإسرائيلي.

وترتفع حدة التصعيد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة لا سيما بعد توجيه الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء لسكان شمال القطاع.

يأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع الصحية وانهيار المستشفيات وزيادة كبيرة في عدد القتلى بالقطاع.

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، صباح الجمعة، بيانا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبا.

وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: