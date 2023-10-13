العالم اليوم - إيران: لا يمكن لأميركا الانسحاب من اتفاق "الـ6 مليارات"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - أكّدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعدما شنّت حركة حماس هجومًا على إسرائيل.

ونفذت واشنطن وطهران في سبتمبر الماضي اتفاقا لتبادل وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر.

وأطلقت إيران سراح 5 أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

غير أنّ صحيفة واشنطن بوست ذكرت، الخميس، أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس.

وقال الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام، مساء الخميس، على منصة "إكس" إن "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تمامًا أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف: "هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة إيران لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين".

ومنذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها حماس ضد إسرائيل السبت، تتوجّه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها للحركة منذ أعوام طويلة.

ورغم العلاقة الوثيقة بينهما، يؤكّد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم غير المسبوق، الذي شنّته حماس، السبت، ضدّ اسرائيل، العدو اللدود لإيران، إلا أنهم أعربوا عن دعمهم للعملية.

وقُتل 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

وفي قطاع غزة، قتل 1537 فلسطينيًا بينهم 500 طفل منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة السبت، وفق ما أفادت الجمعة وزارة الصحة التابعة للحركة.