نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير دفاع الاحتلال يعلن وصول طائرة دعم أمريكية ثانية إلى بلاده اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم.

وقال غالانت في أعقاب لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "هذه حرب على وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة مزدهرة وديمقراطية ودولة لليهود، وضد الحرية وقيمنا المشتركة... سنواصل القتال وننتصر في هذه الحرب".

وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تلقت ضربة قاسية ومؤلمة"، وأن هدفها "إخراج "حماس" من قطاع غزة".