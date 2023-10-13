وزير الدفاع الأمريكي: أمريكا مستعدة لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن (البنتاغون) مستعدة لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل بينما تتأهب القوات الإسرائيلية لغزو محتمل لقطاع غزة، ردًا على هجوم عنيف شنته حركة حماس.

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد "تتدفق بسرعة" إلى أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، وتعهدت إسرائيل بسحق حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وشدد أوستن ، إن "وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة تمامًا لنشر أصول إضافية إذا لزم الأمر".

وقد شنّت إسرائيل أعنف قصف لها على الإطلاق على قطاع غزة، بعد أن نفذت حماس هجومًا صادمًا وغير مسبوق عبر الحدود على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر.

ومن المتوقع أن تكثف إسرائيل ردها، الذي شمل بالفعل إسقاط آلاف القنابل على غزة، فيما تستعد لهجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الضيق والمكتظ بالسكان. وحذَّر أوستن من أن هذا هو وقت "العزم" وليس "الانتقام".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها على حماس، في نفس الوقت الذي تواصل فيه دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.