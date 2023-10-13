العالم اليوم - البيت الأبيض يعلن موقفه بشأن مهلة الـ24 ساعة لسكان شمال غزة

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض يعلن موقفه بشأن مهلة الـ24 ساعة لسكان شمال غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، الجمعة، إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون "أمرا صعبا".

وأضاف كيربي في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي): "هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا".

ومضى يقول: "نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي".

وقال كيربي إن المسؤولين الأميركيين يعملون مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للمدنيين الذين يعيشون في غزة التي يسكنها 2.3 مليون شخص في منطقة من أكثر الأماكن اكتظاظا على وجه الأرض.

وتابع لاحقا لشبكة سي.إن.إن "بالتأكيد، إننا لا نريد رؤية إصابة أي مدني، وندعم السماح بخروج آمن من غزة، وبالتأكيد يشمل ذلك قدرة الناس على التحرك بأمان داخل غزة".

وقال: "هؤلاء الفلسطينيون هم ضحايا أيضا. لم يرغبوا في ذلك. لم يقولوا لحماس اذهبوا واضربوا إسرائيل".

وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: