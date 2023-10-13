العالم اليوم - إسرائيل تقصف مناطق حدودية لبنانية وتصيب برج مراقبة للجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - شنت إسرائيل قصفا مدفعيا على بلدات لبنانية على الحدود بين البلدين، الجمعة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، في القطاع الغربي للحدود الجنوبية للبنان.

وطال القصف الإسرائيلي أحد أبراج المراقبة للجيش اللبناني، على أطراف بلدة الضهيرة، وفق مراسلنا.

ورصدت حركة للطيران العسكري الإسرائيلي ولطائرات الاستطلاع، فوق المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تبادلا لإطلاق القذائف بين حزب الله وإسرائيل، على الحدود الجنوبية للبنان.

وتتزامن هذه التوترات مع القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل.