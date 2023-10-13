عاجل.. بوتين: حصار غزة أمر غير مقبول

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول.

وأضاف بوتين، أن روسيا على قناعة تامة بأنه لا يمكن ضمان التنمية وتطور الدول، إلا على أساس المساواة بينها في السيادة.

وأوضح في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "نحن مقتنعون بأنه لا يمكن ضمان الأمن وظروف التنمية المثلى لجميع البلدان إلا على أساس المساواة في السيادة بين الدول والتوازن المضمون لمصالح أعضاء المجتمع الدولي، ونحن نشعر أن نهجنا هذا، يحظى بدعم الكثير من الدول".

وأشار إلى أنه تم تأكيد كل ذلك في البيانات الختامية لقمم منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس" و"روسيا -إفريقيا".

وأضاف: "تجمّع روسيا وبلدان أمريكا اللاتينية البرلماني يستند إلى هذا المنطق".

وبدأت اليوم قمة رابطة الدول المستقلة أعمالها في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.