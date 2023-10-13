العالم اليوم - تظاهرات في دول عدة دعما لغزة

انتم الان تتابعون خبر تظاهرات في دول عدة دعما لغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - خرجت مظاهرات كبيرة، الجمعة، في عدة مدن بالشرق الأوسط دعما للفلسطينيين ورفضا للغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وسط ترجيحات بشن إسرائيل هجوما بريا محتملا على القطاع.

واحتشد مئات المصلين في الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، وفي ساحة التحرير وسط بغداد، وفي العاصمة اللبنانية بيروت تضامنا مع سكان غزة.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، أظهر بث تلفزيوني حي متظاهرين يحتشدون في الشوارع ويلوحون بأعلام يمنية وفلسطينية.

كما خرج المتظاهرون في العاصمة الإيرانية طهران، رفضا للقصف الإسرئيلي على القطاع.

وتظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمّان عقب صلاة الجمعة "تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية"، في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل.

وبعد الصلاة في العاصمة الباكستانية إسلام باد، نظمت احتجاجات طالبت بإيقاف القصف الإسرائيلي، مع توقعات بتنظيم احتجاجات أخرى أكبر في وقت لاحق.

وفي المسجد الأقصى في القدس، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية سوى لكبار السن والسيدات والأطفال بدخول المجمع لأداء صلاة الجمعة، في مسعى للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف محتملة حال السماح لعشرات الآلاف بالدخول لأداء الصلاة.

وشاهد مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الشرطة تسمح فقط لفتاة مراهقة فلسطينية ووالدتها بالدخول إلى الحرم من بين عشرين من المصلين الذين حاولوا الدخول، الذين جاوز بعضهم سن الخمسين.

وأطلقت الشرطة في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع في البلدة القديمة والقدس الشرقية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مسعفيه عالجوا 6 جرحى، تعرض واحد منهم على الأقل للضرب على أيدي عناصر الشرطة الإسرائيلية، حسبما ذكرت المنظمة.