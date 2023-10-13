العالم اليوم - مسؤول أميركي: إسرائيل مستعدة لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أميركي: إسرائيل مستعدة لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - أكد مسؤول أميركي كبير، الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لإنشاء "مناطق آمنة" للمدنيين داخل غزة، مع تزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، إن إحدى المسائل التي نوقشت خلال اجتماعات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، الخميس، هي "الحاجة إلى إنشاء بعض المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين أن ينتقلوا إليها، أن يكونوا بمأمن من العمليات الأمنية المشروعة التي تشنها إسرائيل".

وأضاف: "نتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، للعمل على تفاصيل ذلك".

وأكد أن "الإسرائيليين ملتزمون بذلك. لقد أوضحوا في اجتماعنا (معهم) أمس (الخميس) أنهم ملتزمون بذلك".

وتحدث المسؤول أمام صحفيين على متن الطائرة التي كانت تقل بلينكن من عمّان إلى الدوحة، ضمن جولته الخاطفة في الشرق الأوسط.

وقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس السبت الماضي، وبينهم 258 جنديا، وفق آخر حصيلة للجيش.

أما في القطاع المحاصر، فقتل 1799 شخصا بينهم 583 طفلا جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة.

وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

وأمرت إسرائيل، الجمعة، سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في إجراء رفضته حماس، وأكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص، تزامنا مع تزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن ما تزال تجري محادثات للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في اتجاه مصر.