العالم اليوم - الهند: التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقا بشأن أسعار الوقود

انتم الان تتابعون خبر الهند: التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقا بشأن أسعار الوقود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، الجمعةـ إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

جاء ذلك في إطار توضيح الوزيرة لتفاصيل المناقشات التي أجراها كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في مدينة مراكش بالمغرب.

وفي إشارة إلى الهجمات بين إسرائيل وحماس، قالت الوزيرة "إن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط والقلق بشأن نقص الوقود هي مخاوف تساور العديد من الدول وقد عبَّرَت عنها أيضا".

ويجتمع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش. وتنتهي الرئاسة الدورية للهند لمجموعة العشرين في نوفمبر.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الخميس، إن الصراع بين إسرائيل وحماس "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

وردا على سؤال لمديرة قسم الاقتصاد في دوت الخليج، لبنى بوظه، في مؤتمر صحفي في مراكش، قالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".

وفي حديث خاص لـ دوت الخليج، حذرت المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز، ماري ديرون، من أن يطول أمد الصراع مما قد يتسبب في تدهور الظروف الاقتصادية وفي قدرة الحكومات على تصميم وتنفيذ السياسات ويمكن أن تكون له آثار على الأسواق المالية بشكل عام وعلى الثقة في المنطقة".