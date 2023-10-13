العالم اليوم - فيديو.. قصف إسرائيلي يستهدف صحفيين جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الصحفيين، الجمعة، في منطقة علما الشعب جنوبي لبنان.

وظهرت في الفيديو صحفية مصابة بالقصف وسط محاولات سكان محليين لإنقاذها.

وشنت إسرائيل قصفا مدفعيا على بلدات لبنانية على الحدود بين البلدين، الجمعة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدات الضهيرة والعديسة وراميا وعيتا الشعب وعلما الشعب، على الحدود الجنوبية للبنان.

وطال القصف الإسرائيلي أحد أبراج المراقبة للجيش اللبناني، على أطراف بلدة الضهيرة، وفق مراسلنا.

ورصدت حركة للطيران العسكري الإسرائيلي ولطائرات الاستطلاع، فوق المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تبادلا لإطلاق القذائف بين حزب الله وإسرائيل، على الحدود الجنوبية للبنان.

وتتزامن هذه التوترات مع القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل.