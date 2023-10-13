نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم 13 أكتوبر في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرف حالة الطقس في القدس …تتمتع محافظة القدس بمناخ متوسطي؛ ففي الصيف تكون الحرارة مرتفعة والجو جاف، وفي الشتاء متوسطة الحرارة مع هطول الكثير من الأمطار، حيث تسجل المدينة هطولًا مطريًا بـ554 ملم سنويًا.

يتوقع أن حالة الطقس اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 في القدس ستكون صافية مع وجود بعض السحب في الهواء. وفيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس اليوم في القدس:

حالة الطقس في القدس

توقعات حالة الطقس اليوم في القدس

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس الجمعة 13 أكتوبر 2023 ستكون معتدلة مع سماء صافية، وستكون درجة الحرارة القصوى في القدس اليوم هي 25 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 16 درجة مئوية.

الصباح: الطقس صافٍ مع بعض السحب، درجة الحرارة 19 درجة مئوية.

الظهيرة: الطقس صافٍ، درجة الحرارة 25 درجة مئوية.

المساء: الطقس صافٍ مع بعض السحب، درجة الحرارة 17 درجة مئوية.



توقعات الرياح في القدس اليوم

حسب توقعات حالة الطقس في القدس اليوم، ستكون الرياح من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترًا في الساعة.

الصباح: الرياح من الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة.

الظهيرة: الرياح من الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة.

المساء: الرياح من الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة.

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توقعات الرطوبة في القدس اليوم

وفقًا لتوقعات حالة الطقس في القدس، ستكون الرطوبة اليوم منخفضة نسبيًا خلال النهار، حيث ستكون خلال النهار 48%، وفي المساء ستكون الرطوبة أعلى حيث ستسجل 79%.

الرطوبة في الصباح: 48%.

الرطوبة في الظهيرة: 48%.

الرطوبة في المساء: 79%.

حالة الطقس في القدس



نصائح للتعامل مع الطقس في القدس

تابع توقعات الطقس بانتظام، سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

ارتدِ ملابس مناسبة لحالة الطقس.

خذ معك مظلة أو معطف في حال سقوط أمطار اليوم على مدينة القدس.



توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة في القدس

السبت: سيكون هناك غيوم متفرقة في السماء، ودرجة الحرارة القصوى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الأحد: من الممكن أن يكون هناك زخات من المطر، ودرجة الحرارة القصوى 21 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الاثنين: احتمال أمطار خفيفة حتى الظهر، ودرجة الحرارة القصوى 21 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

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