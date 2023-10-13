وزير الخارجية الصيني: "الظلم" الذي لحق بالفلسطينيين هو سبب النزاع

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" الذي لحق بالفلسطينيين، وذلك خلال لقائه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.

قال وانغ في أعقاب اجتماعه مع جوزيب بوريل الجمعة إن "جذور هذه المشكلة تعود للتأخير الكبير في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".

من جهته قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مواطني قطاع غزة، يدفعون ثمن أخطاء حركة المقاومة “حماس”.

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد دعا في وقت سابق، لوقف التصعيد، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.

مضيفا: "من المهم إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا في الوقت الراهن هي وقف العنف وحماية المدنيين، نحن نرفض كل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، ةنؤكد أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف".

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.