نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتمال هطول أمطار خفيفة..اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعرف حالة الطقس في جنين..تتمتع محافظة جنين بمناخ حار وجاف، حيث أنها تقع وسط العديد من المرتفعات، فجبال نابلس تحيط بها من الجنوب والغرب، وجبال جلبون تحيط بها من الشرق، الأمر الذي يجعل الرياح الغربية الماطرة للمدينة قليلة جدًا.

يتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 في جنين غائمة جزئيًا مع احتمالية لهطول الأمطار. وفيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس اليوم في جنين:

حالة الطقس في جنين

توقعات حالة الطقس اليوم في جنين

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس الجمعة 13 أكتوبر 2023 ستكون معتدلة مع سماء غائمة جزئيًا واحتمالية هطول أمطار. وستكون درجة الحرارة القصوى في جنين اليوم هي 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت)، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 19 درجة مئوية (66 فهرنهايت).

الصباح: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

الظهيرة: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

المساء: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

الليل: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

توقعات الرياح في جنين اليوم

حسب توقعات حالة الطقس في جنين اليوم، ستكون الرياح من الاتجاه الجنوبي الغربي وسوف تتحول في المساء إلى شمالية غربية، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها بين 9 كيلومترًا في الساعة.

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إحتمال هطول الأمطار اليوم على جنين

احتمال هطول الأمطار اليوم على جنين هو 30%، ومن المتوقع أن يكون هطول الأمطار خفيفًا على شكل زخات متفرقه.

حالة الطقس في جنين

توقعات الرطوبة في جنين اليوم

وفقًا لتوقعات حالة الطقس في جنين، ستكون الرطوبة اليوم مرتفعة خلال النهار، حيث أنها ستكون 75% في الصباح، وستنخفض تدريجيًا خلال اليوم.

الرطوبة في الصباح: 75%

الرطوبة في الظهيرة: 65%

الرطوبة في المساء: 70%

الرطوبة في الليل: 80%

يمكن أن يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى عدم الشعور بالراحة والشعور بالحرارة والتعرق.

نصائح للتعامل مع الطقس في جنين

تابع توقعات الطقس بانتظام، سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

ارتد ملابس خفيفة ومريحة، فحسب توقعات حالة الطقس، فالرطوبة اليوم مرتفعة مما يسبب الشعور بالحر والتعرق.

خذ معك مظلة أو معطف في حال سقوط أمطار اليوم على مدينة جنين، فهناك احتمال 30% لسقوط الأمطار اليوم.



توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة في جنين

من المتوقع غدًا أن يكون الطقس في جنين صافيًا، ودرجة الحرارة القصوى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

بعد غد، السماء ستكون غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة الكبرى 26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

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