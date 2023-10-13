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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - روسيا توجه "رسالة نارية" لأمريكا بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

عاجل - روسيا توجه "رسالة نارية" لأمريكا بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلنت روسيا قبل أيام، دعمها لفلسطين، ورفضها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والشفة الغربية، مؤكدة مساندة فلسطين في هذه الأحداث.

عاجل - روسيا توجه "رسالة نارية" لأمريكا بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

عاجل - روسيا توجه "رسالة نارية" لأمريكا بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: "روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم التصيد في المياه العكرة على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد".

وأضاف: "نحن نرى أن احتمال حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار هائل".

وأختتم ريابكوف: "نناقش المسار الأمريكي في الشرق الأوسط، والذي أصبح من نواح عديدة المصدر الرئيسي لاندلاع المواجهة المسلحة الحالية. على الرغم من أنه ليس هناك شك في هذا الأمر بالطبع".

عاجل - كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بشأن أحداث غزة

عاجل - روسيا توجه "رسالة نارية" لأمريكا بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفضه لحصار غزة، مُشيرًا إلى أن هذه الأحداث تعيد إلى الأذهان حصار لينينجراد القرن الماضي.

وقال بوتين: "إننا ننظر الآن، حتى في الولايات المتحدة، إلى ظهور تقييمات لما يحدث، وتظهر خيارات مختلفة لتطور الأحداث، بما في ذلك الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية ضد قطاع غزة وهو نفس الحال أثناء حصار لينينجراد خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "نحن نفهم أبعاد ذلك، من وجهة نظرنا هذا أمر غير مقبول"، مُشددًا على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته.

وتابع بوتين: "تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية".

وأوضح أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

وأختتم بوتين: "إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضًا في طبيعة التنفيذ"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترد على نطاق واسع، وأيضا بأسلوب قاس للغاية.

عاجل - الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل لإغاثة فلسطين

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداءً عاجلًا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الأمم المتحدة: "إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم؛ لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.