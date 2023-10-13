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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الأمم المتحدة توجه نداء استغاثة للعالم .. لهذا السبب

عاجل - الأمم المتحدة توجه نداء استغاثة للعالم.. لهذا السبب، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤن الإنسانية، نداء عاجل من أجل إغاثة غزة والضفة الغربية، التي تشهد قصف من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي مُنذُ 7 أيام.

عاجل - الأمم المتحدة توجه نداء استغاثة للعالم.. لهذا السبب

عاجل - الأمم المتحدة توجه نداء استغاثة للعالم.. لهذا السبب

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداءً عاجلًا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الأمم المتحدة: "إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم؛ لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

عاجل - مصر تطلق حملة إغاثة للشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية في بيان: "تدعو مصر جميعَ الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

عاجل - الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة لغزة

أرسلت الإمارات، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي: "إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكدا أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف".

وأضاف: "أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة".

وأختتم الشامسي: "أن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء".

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