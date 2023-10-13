بوتين يرفض الحصار الصهيوني على غزة

بوتين يرفض الحصار الصهيوني على غزةقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول، مضيفاً أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

وبحسب وسائل إعلام روسية، مساء الجمعة، اعتبر بوتين الدعوة إلى تنفيذ حصار مماثل للحصار الذي تعرضت له مدينة لينينغراد، على قطاع غزة أمر غير مقبول.

وقال ان الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية ضد قطاع غزة هو نفس الحال أثناء حصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.

واضاف بوتين: تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية.

واكد ان قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حقهم (الفلسطينيون) التعويل على تنفيذ هذه الوعود.