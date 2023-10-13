العالم اليوم - وزير النفط الإيراني يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل

انتم الان تتابعون خبر وزير النفط الإيراني يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - نقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير جواد أوجي قوله، الجمعة، إنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عنه قوله "من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية"، في إشارة إلى التطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات الجمعة، ليتجاوز خام برنت مستويات الـ 90 دولارا للبرميل، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام.

وأثارت التوترات بالشرق الأوسط مخاوف بشأن أسعار الوقود، إذ قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان الجمعة إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

هذه المخاوف عبر عنها أيضا، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالو، والذي قال الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.

وفي فرنسا أيضا، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن التصعيد في غزة، يفترض أن يكون له عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك مشروط بأن لا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.

وفي إشارة إلى مخاوف العاملين في الصناعة، قال ماجد شنودة نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميركوريا لتجارة وتوريد السلع الأولية، الأربعاء، إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وقال شنودة خلال مؤتمر للطاقة في الفجيرة بالإمارات "لا أعتقد أن هناك الكثير من المحللين الذين يرون أن السعر سيرتفع إلى 100 دولار في الظروف العادية. أعتقد أن الأحداث التي وقعت مؤخرا.. أعتقد أن هذا يسبب الكثير من الغموض فيما يتعلق بأين قد تتجه إليه الأمور، لأن السوق لا تضع الصراع ضمن اعتبارات التسعير إلى حد كبير".

وأضاف "زادت التقلبات لكن تحركات الأسعار كانت في الواقع ضعيفة للغاية، ثلاثة دولارات للبرميل ليست بهذه الأهمية... لكن هناك احتمالا كبيرا بأن يتصاعد هذا الأمر، وإذا تصاعد بالفعل، فأعتقد يمكننا أن نرى 100 دولار".