نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس..اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة في الخليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في الخليل اليوم..تتمتع محافظة الخليل بمناخ متوسطي معتدل، صيفه حار وجاف، وشتاؤه بارد وممطر، ويبلغ معدل تساقط الأمطار السنوي في الخليل 589 مليمترا.

يتوقع أن يكون حالة الطقس اليوم الجمعة 13 أكتوبر في الخليل صافية معتدلة مع احتمالية لتشكيل الضباب في الصباح الباكر. وفيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس اليوم في الخليل:

حالة الطقس في الخليل

توقعات حالة الطقس اليوم في الخليل

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الجمعة 13 أكتوبر 2023 سيكون معتدلا، وسماء صافية، والشمس مشرقة. وستكون درجة الحرارة القصوى في الخليل اليوم هي 27 درجة مئوية (81 فهرنهايت)، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 18 درجة مئوية (64 فهرنهايت).

الصباح: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية (68 و77 درجة فهرنهايت).

الظهيرة: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية (77 و81 درجة فهرنهايت).

المساء: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية (72 و77 درجة فهرنهايت).

الليل: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية (64 و68 درجة فهرنهايت).

الظروف الجوية في الخليل اليوم

حسب توقعات حالة الطقس في الخليل اليوم 13 أكتوبر 2023، ستكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومترا في الساعة، وهي رياح خفيفة ومعتدلة مع احتمالية هبوب رياح قوية في بعض المناطق.

احتمال هطول الأمطار اليوم في الخليل هو 0%، ولكن يوجد احتمالية قليلة لتشكيل الضباب في الصباح الباكر.

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توقعات الرطوبة في الخليل اليوم

وفقا لتوقعات حالة الطقس في الخليل، ستكون الرطوبة اليوم متوسطة إلى مرتفعة، ويوجد احتمالية للشعور بالدفء والرطوبة في بعض المناطق.

الرطوبة في الصباح ستكون 61%.

الرطوبة في الظهيرة ستكون 56%.

الرطوبة في المساء ستكون 69%.

الرطوبة في الليل ستكون 78%.

حالة الطقس في الخليل

نصائح للتعامل مع الطقس في الخليل

تابع نشر أخبار الطقس بانتظام، سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

ارتد ملابس خفيفة ومريحة.

اشرب الكثير من السوائل.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة.



توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة في الخليل

من المتوقع أن يكون الطقس في الخليل غدا صافيا ومعتدلا، ودرجة الحرارة القصوى 23 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

بعد غد، ستكون السماء صافية، والحرارة ستكون معتدلة مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة الكبرى 22 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

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