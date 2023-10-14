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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "بعد حملة المقاطعة".. ماكدونالدز بين التيكسر والدمار بسبب القضية الفلسطينية (فيديو)

عاجل - "بعد حملة المقاطعة".. ماكدونالدز بين التيكسر والدمار بسبب القضية الفلسطينية (فيديو)، أثارت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة حول العالم الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية منذ بداية اليوم.

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حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي، عن سبب مقاطعة ماكدونالدز الشهيرة، ويعود ذلك بسبب القضية الفلسطينية التي أصبحت في المتداول بين جميع أنحاء العالم.

عاجل - "بعد حملة المقاطعة".. ماكدونالدز بين التيكسر والدمار بسبب القضية الفلسطينية (فيديو)

وتحرص على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي ذلك الإطار ترصد كل ما يتعلق بحملة مقاطعة ماكدونالدز والقضية الفلسطينية، وماذا فعلت الشعوب بمطاعم ماكدونالدز الشهيرة، من خلال السطور التالية.

عاجل - "بعد حملة المقاطعة".. ماكدونالدز بين التيكسر والدمار بسبب القضية الفلسطينية (فيديو)

السبب الحقيقي وراء حملة مقاطعة ماكدونالدز

ويرجع السبب في تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، حملة ودعوات مقاطعة ماكدونالدز، نتيجة لدعمهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أظهرت مطاعم ماكدونالدز إسرائيل عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، مجموعة صور أثناء دعمهم للجيش الإسرائيلي بمجموعة وجبات وصل عددهم إلى 12 ألف وجبه، وأكدت على أنها ستستمر في الدعم بالآلاف من الوجبات لجيش الكيان الصهيوني.

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حرق مطعم ماكدونالدز في لبنان

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل فيديو يوضح من خلاله حرق وتكسير مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، من مجموعة كبيرة من الشباب اللبنانيين.

وجاء ذلك الفيديو في مدينة صيدا في دولة لبنان، ظهر به عدد كبير من الشباب اللبنانيين بحملة تكسير وتدمير لمطعم ماكدونالدز، بعد إعلان ماكدونالدز مساعدة جيش الاحتلال بالوجبات السريعة طوال الحرب.

عاجل - "بعد حملة المقاطعة".. ماكدونالدز بين التيكسر والدمار بسبب القضية الفلسطينية (فيديو)

عملية طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

وبدأت المقاومة الفلسطينية منذ يوم السبت الماضي 7 أكتوبر الجاري 2023، عملية طوفان الأقصى ضد جيش الإحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس وحزب الله اللبناني الذي تدخل من جانبه بعد تدخل الجانب السوري في الحرب الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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فيما جاء الرد من العدو الصهيوني بحملة السيوف الحديدية، على قطاعات ومدن فلسطين، خاصة قطاع غزة من أجل تهجير أهلي مناطق قطاع من مدينة غزة الفلسطينية، والذي وقع على أثره عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين يزيد عددهم عن 1600 شهيد وفوق 5000 مصاب وجريح.