العالم اليوم - إندونيسيا تحذر من ارتفاع أسعار الوقود بسبب "الأحداث في غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو السبت إن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وأضاف ويدودو في إحدى الفعاليات في جاكرتا إنه إذا استمرت "الحرب" فإنها ستدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع.

وكانت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، قد أثارت نفس المخاوف، الجمعة من مراكش، حيث قالت إن العديد من الاقتصادات الناشئة تشعر بالقلق إزاء تأثير الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الخميس، إن الصراع بين إسرائيل وحماس "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

وردا على سؤال لمديرة قسم الاقتصاد في دوت الخليج، لبنى بوظه، في مؤتمر صحفي في مراكش، قالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".

وفي حديث خاص لـ دوت الخليج، حذرت المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز، ماري ديرون، من أن يطول أمد الصراع مما قد يتسبب في تدهور الظروف الاقتصادية وفي قدرة الحكومات على تصميم وتنفيذ السياسات ويمكن أن تكون له آثار على الأسواق المالية بشكل عام وعلى الثقة في المنطقة".

هذه المخاوف عبر عنها أيضا، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالو، والذي قال الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.

وفي فرنسا أيضا، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن التصعيد في غزة، يفترض أن يكون له عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك مشروط بأن لا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.