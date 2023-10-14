السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة غزة عبر رفح

واشنطن ـ ا.ف.ب: اتفقت مصر وإسرائيل على السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ عدوانها على غزة.

وقال مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الإقليمية التي تضم ستَّ دول عربية، إنَّ شريكي الولايات المتحدة اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحًا من الساعة 12,00 ظهرًا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.

وأوضح المسؤول أنَّ الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأنَّ الاتفاق يجري تنفيذه على الأرض، «لكن النية كانت لفتح» المعبر.

وقال المسؤول إنَّ قطر التي زارها بلينكن الجمعة شاركت أيضًا في الاتفاق.

وقال المسؤول إنَّ ما بين 500 إلى 600 مواطن أميركي في قطاع غزة تواصلوا مع السلطات الأميركية للحصول على معلومات بشأن مغادرة قطاع غزة.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنَّه لا يعرف إذا كان بوسع أجانب آخرين مغادرة القطاع المحاصر.

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