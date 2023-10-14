2215 شهيدا فـي غزة بينهم 724 طفلا و458 امرأة ونزوح عشرات الآلاف تحسبا لعملية برية

المقاومة تعلن تدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

ارتفعت حصيلة الضحايا الإجمالية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع إلى 2215 بينهم 724 طفلًا ـ حتى إعداد الخبر ـ وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان.

وأكدت الوزارة «استشهاد 2215 مواطنًا فلسطينيًّا منهم 724 طفلًا و458 امرأة، وإصابة 8714 مواطنًا فلسطينيًّا آخرين بجروح مختلفة، بينهم 2450 طفلًا و1536 امرأة».

واستشهد 324 شخصًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبعد أسبوع على بدء العدوان، نزح آلاف الفلسطينيين داخل قطاع غزة جنوبًا بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء مدينة غزة، ما يرجح احتمال حصول عملية برية ردًّا على عملية طوفان الأقصى.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر السبت أن الجيش سينتقل إلى «عمليات قتالية نوعية إضافية»، مجددًا الدعوة لإجلاء المدنيين من مدينة غزة.

كما أعلن الجيش اغتياله قياديًّا عسكريًّا في حركة حماس.

ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع. وأفاد صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية أنَّ عددًا كبيرًا منهم وصل إلى منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية، ويحاولون إيجاد ملجأ وأماكن إقامة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنَّ أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمِّرت، بعد أسبوع من العدوان الإسرائيلي.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمِّرت فيما أصيبت حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

من جانبها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير ثلاث آليَّات عسكرية إسرائيلية في هجوم على السياج الفاصل شرق خانيونس.

وقالت «كتــائب القـــسام»، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصَّة إكس «استمرارًا لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو.. قامت مجموعة من مجــاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات العدوِّ وتدمير 3 آليَّات عسكرية وما زال الاشتباك مستمرًّا».

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» التي توغَّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آليَّة، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية واشتبكوا مع جنود وأسروا آخرين.