العالم اليوم - تبادل القصف الصاروخي على حدود لبنان وإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر تبادل القصف الصاروخي على حدود لبنان وإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - أطلق حزب الله، السبت، صواريخ من داخل لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية، داخل أراض تحتلها إسرائيل، وردت الأخيرة بإطلاق قذائف مدفعية.

وأفادت مراسلتنا بإطلاق صواريخ على الموقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا، ضمن مزارع شبعا التي يقول لبنان إنها جزء من أراضيه واحتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

ورد الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي على مصادر إطلاق النيران داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أصدر حزب الله بيانا تبنى فيه الهجوم.

وقال إن مسلحيه استهدفوا 5 مواقع عسكرية إسرائيلية، وذلك "بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت، اشتعلت الجبهة الشمالية، وصارت تشهد بشكل شبه يومي اشتباكات تبدأ بإطلاق قذائف على إسرائيل وعمليات تسللل.

وقال الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة قتلت مصور وكالة "رويترز" عصام عبد الله وأصابت 6 آخرين في بلدة علما الشعب.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، المكان الذي يجتمع فيه الصحفيون المنتدبون بتغطية الأحداث في جنوب لبنان على إثر توتر الأجواء.