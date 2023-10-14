اليابان.. عدد المقيمين الأجانب يبلغ مستوى قياسيًا بأكثر من 3.2 مليون فرد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 06:56 مساءً - كشفت بيانات الحكومة اليابانية أن عدد الأجانب المقيمين فى البلاد وصل إلى مستوى قياسى بأكثر من 3.2 مليون أجنبى مقيم فى اليابان خلال عام 2023.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية فى تقرير موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أنه مع دخول المزيد من العمال لتلبية الطلب الناجم عن نقص العمالة فى البلاد، فإن بيانات الوكالة اليابانية لخدمات الهجرة كشفت عن وجود 3,223,858 أجنبيًا مقيمًا فى اليابان حتى نهاية يونيو الماضي، فى زيادة بلغت 148 ألف مقيم جديد منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات كشفت أيضا عن زيادات كبيرة فى حجم العمالة الماهرة، التى بإمكانها تولى وظائف على الفور فى صناعات معينة دون الحاجة إلى التدريب، بالإضافة إلى المتدربين المشاركين فى برنامج التدريب الفنى فى البلاد.

ومن ناحية المقيمين الدائمين، أظهرت البيانات أن المقيمين الدائمين يشكلون المجموعة الأكبر فى عدد الأجانب داخل اليابان، حيث بلغ عددهم أكثر من 880 ألفا فى يونيو الماضي، بزيادة 1.9% عن ديسمبر 2022.

وبحسب نوع تأشيرة العمل، بلغ إجمالى المتدربين الفنيين 358 ألفا، بزيادة 10.2%، والمهندسين والمتخصصين فى العلوم الإنسانية والخدمات الدولية 346 ألفا، فى زيادة 10.9%، فيما ارتفع حجم العمالة الماهرة إلى 173 ألف شخص، بزيادة 32.2% فى يونيو عن ديسمبر 2022.

وبترتيب الجنسيات الأجنبية فى اليابان، جاءت الصين فى الصدارة بأكبر عدد من المواطنين فى اليابان، وتليها فيتنام ثم كوريا الجنوبية.

ومن جهة أخرى، ارتفع أيضا عدد الوافدين من الأجانب، بما فى ذلك السياح، فى النصف الأول من عام 2023 إلى 10 ملايين و154 ألف وافد، بزيادة حوالى 9.77 مليون عن العام السابق، وذلك بسبب تخفيف القيود الحدودية المرتبطة بكوفيد-19.