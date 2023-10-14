نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غزة.. ثلاجات الأيس كريم تتحول إلي أماكن حفظ الجثث والأشلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ياسر خطاب، أحد الموظفين بإدارة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، أنه نظرًا لأن ثلاجات المستشفى لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من الأموات والجثث، اضطرت إدارة المستشفى للاستعانة بثلاجات المواد الغذائية والآيس كريم عن طريق استعارتها من المصانع لاستيعاب كل هذه الأعداد.

نعم!.. فبعد اكتظاظ الثلاجات الصحية بمشافي غزة، تحولت ثلاجات المواد الغذائية وحفظ المثلجات إلى ثلاجات لحفظ الأشلاء والجثث التي لم يعد لها متسع في أماكنها المخصصة.

وأضاف خطاب، أن هناك جثثا وأشلاء مضى عليها 3 أيام وهي مجهولة، لافتًا إلى انبعاث الروائح الكريهة من هذه الجثث المقطعة.

وأشار إلى أن الأسلحة التي تستخدم في هذه الحرب هي أسلحة نوعية لم يشهد قطاع غزة مثلها من قبل، فالجثث تأتي متفحمة ورائحتها كريهة جدا فيها غازات سامة لا يستطيع أحد تحملها على حد قوله.

كما أوضح خطاب أن الشاحنات التي استعانوا بها تستوعب كل واحدة منها نحو 20 جثة إذا تم تكديسهم فوق بعضهم البعض.

ولا تزال إسرائيل تشن غارات مكثفة على قطاع غزة تسببت حتى الآن بسقوط آلاف القتلى والجرحى، ردًا على مقاتلين من فصائل فلسطينية شنوا هجومًا على مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة السبت الماضي أي قبل أسبوع واحد.

يذكر أن، عدد القتلى من الأسرى لدى حركة حماس قد ارتفع إلى 26 بعد إعلانها اليوم السبت عن مقتل 9 أسرى آخرين.

وقالت حماس اليوم السبت إلى 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وأوضحت الحركة أن من بين الأسري القتلى الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي 4 من الأسرى الأجانب.

وبذلك يرتفع عدد من قتلوا من الأسرى لدى حماس بسبب القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة إلى 26 قتيلا.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة.

وقال الحركة، أمس الجمعة، إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، مشيرة إلى أن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

والاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن القصف الإسرائيلي ليلة الأحد وصباح الاثنين، على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو بالإضافة لآسريهم من مقاتلي الكتائب.