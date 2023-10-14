نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الثامن للتصعيد.. "نتنياهو" مستعدون للمرحلة الثانية! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن زيارة نتنياهو لجنود مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة السبت، وذلك بعد ثمان إيام من التصعيد غير المسبوق بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد أن شنت حركة حماس هجومًا مباغتًا على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.

ونشر المكتب تسجيلًا مصورًا مصاحبًا للبيان ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة".

يشار إلى أنه فيما يكثر الحديث عن اجتياح بري وشيك لقطاع غزة، قال نتنياهو، الجمعة، إن "ما تشهده غزة الآن من هجمات ليس سوى البداية، وإن إسرائيل لن تنسى الفظائع التي ارتكبت بحقها".

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، أضاف في كلمة بثها التلفزيون: "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية.. إسرائيل توجه ضربات بقوة غير مسبوقة".

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نزوح الآلاف



ونزح آلاف الفلسطينيين داخل قطاع غزة جنوبًا بعد إنذار من إسرائيل الجمعة بإخلاء مدينة غزة.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر السبت أن الجيش سينتقل إلى "عمليات قتالية نوعية إضافية"، مجددًا الدعوة لإجلاء المدنيين من مدينة غزة.

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق بإسرائيل من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.

فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على قطاع غزة، وقد طلب من سكان القطاع إخلاء مدينة غزة نحو الجنوب قبل تصعيد عملياته.

وقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل منذ بدء الهجوم، بينهم 258 جنديًا، حسب آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن نحو 150.

بينما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 2000، بينهم 614 طفلًا. والاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن القصف الإسرائيلي ليلة الأحد وصباح الاثنين، على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو بالإضافة لآسريهم من مقاتلي الكتائب.