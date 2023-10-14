العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن شروعه بالهجوم البري على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 07:46 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، أن الجيش الإسرائيلي يتأهب لشن هجوم بري على "أهداف" عسكرية لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأكد هغاري أن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف عسكرية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة في هجوم واسع النطاق، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وقال الجيش الإسرائيلي: "مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت السبت ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.