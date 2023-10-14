العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته لغزة ثلاث مرّات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 07:46 مساءً - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف ردا على هجوم حركة حماس.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".

وفي يوم 9 أكتوبر، تراجع الاتحاد الأوروبي في وقت عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد سيعلق "على الفور" المساعدات للسلطات الفلسطينية، وقال بدلا من ذلك إنه سيراجع هذه المساعدة بشكل عاجل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.

وجاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية في وقت متأخر من الإثنين: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات" في الوقت الحالي، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين "سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار خر".

ولم يتم تقديم تفسير فورا لهذا التراجع.