نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون في إسرائيل بالصواريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام)، اليوم السبت أنها قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية "ردًا على استهداف المدنيين".

وكشفت في حسابها على تلغرام أنها قصفت بالصواريخ أيضا عسقلان وتجمعات للقوات الإسرائيلية قرب ياد مردخاي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام قصف مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل بالصواريخ، "ردا على استهداف المدنيين" في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في المدينة ومناطق أخرى بجنوب إسرائيل. وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق اليوم أيضا قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية.

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذي أسرتهم حركة حماس نحو 150 بينهم 120 "مدنيون".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.