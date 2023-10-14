العالم اليوم - بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو وعباس بشأن تطورات غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 11:41 مساءً - ذكر بيانان صادران عن مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفيا مع كل منهما السبت.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أبلغ بايدن بأن "الوحدة والإصرار" ضروريان لتحقيق أهداف إسرائيل القتالية في مواجهة حركة حماس في غزة، مضيفا أنه شكر الرئيس على دعمه.

وقال مكتب عباس إن الرئيس الفلسطيني شدد خلال اتصاله مع بايدن على الرفض الكامل لـ"تهجير الفلسطينيين من غزة" بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس.

وأكد مسؤول أميركي الاتصالين ولكن لم ترد أي تفاصيل بعد من البيت الأبيض.