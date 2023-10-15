العالم اليوم - مقتل 3 من عناصر حماس في لبنان في ضربة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:27 صباحاً - قالت حركة حماس إن ثلاثة من مسلحيها في لبنان قتلوا السبت في ضربة جوية إسرائيلية بعدما فجروا قطاعا من السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان وعبروا الحدود واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن طيرانه قصف مجموعة يعتقد أنها كانت تعتزم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل.

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