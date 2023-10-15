العالم اليوم - تقارير: إف.بي.آي ترصد زيادة حادة في التهديدات منذ هجوم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - أفاد أحد مراسلي صحيفة نيويورك تايمز بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي قال إن المكتب رصد ارتفاعا حادا في التهديدات منذ الهجمات التي وقعت قبل أسبوع في إسرائيل.

وذكر على منصة إكس أن وراي، الذي كان يتحدث أمام تجمع لقادة الشرطة في سان دييغو، السكان المحليين على توخي اليقظة وتبادل المعلومات الاستخبارية لوقف "الأطراف المنفردة" التي تقتدي بحركة حماس وغيرها.

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