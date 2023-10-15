العالم اليوم - دوت الخليج تنعى الزميلة الإعلامية جيزال خوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة دوت الخليج الزميلة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في بيروت.

وإذ تنعى دوت الخليج الزميلة جيزال خوري فإنها تستذكر مشوارها الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها دوت الخليج في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

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