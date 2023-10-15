نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني يطالب إسرائيل بوقف " العقاب الجماعي" لسكان غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الهجمات الإسرائيلية علي غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن "على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع"، داعيًا إلى بدء "مفاوضات".

وقد قُتل أكثر من 1300 شخص عقب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر، فيما أخذ 120 شخصًا على الأقل رهائن، وفق مسؤولين إسرائيليين.

بينما وصل الرد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص بينهم أكثر من 700 طفل، في قطاع غزة.

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وقبل أمس، صرح وزير الخارجية الصيني أن بلاده تجري اتصالات مع الأطراف المعنية في التصعيد بين إسرائيل وغزة، مشيرًا إلى أنها ستشارك بنشاط في المشاورات الطارئة بمجلس الأمن.

وطالب وزير الخارجية الصيني اليوم الجمعة، الدول المعنية تجنب التسبب في توجيه ضربة أكبر للأمن الدولي والإقليمي، في إشارة إلى الصراع الدائر في غزة.

وأضاف أن السبب الجذري للمشكلة يكمن في التأخير الطويل في تحقيق تطلعات فلسطين في إقامة دولة مستقلة والتقاعس عن معالجة الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون.

كذلك شدد على إدانة بكين لجميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتعارض أي انتهاكات للقانون الدولي، مطالبًا الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها في حل القضية الفلسطينية وأن يكون مجلس الأمن الدولي أكثر مسؤولية.

وقال إن بلاده ستقدم مساعدة إنسانية طارئة لقطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال قنوات الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا الصين، إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.