"حكم بالإعدام".. الصحة العالمية تدين الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة

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أحمد جودة - القاهرة - الصحة العالمية تدين الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة

أدانت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، الطلبات الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة واصفة إيها بـ "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.

ونشرت المنظمة علي الموقع الإلكتروني، إن هناك 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من ألفي مريض في شمال قطاع غزة باتت حياة العديد منهم مهددة.

وأضاف الموقع الإلكتروني أن مديري المستشفيات والطواقم الطبية يواجهون خيارات صعبة، إذ يتعين عليهم إما البقاء في مستشفياتهم والمخاطرة بحياتهم للوفاء بقسمهم أو الرحيل عن المستشفيات وترك مرضاهم الذين هم في حالات حرجة يواجهون المصير المحتوم أو المخاطرة بحياة المرضى ومحاولة نقلهم إلى منشآت أخرى لا تستطيع استيعابهم.

كما أضاف أن الأمر يزداد صعوبة نظرا لأن هناك عشرات الآلاف من الناس في شمال غزة لجأوا إلى مناطق مفتوحة في المستشفيات أو حولها على أمل أنها في أمان من العنف، مما يعني أن حياة المزيد من الناس في خطر.

الصحة العالمية تدين الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة

تقاير الصحة العالمية حول مقتل عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة

في حين أكدت المنظمة أن لديها تقارير موثقة عن مقتل عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدمير منشآت مما يمنع المواطنين من الحصول على حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي الإنساني.

لهذا، دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء لمستشفيات شمال غزة وحماية المنشآت الطبية والعاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين، كما حثت على توفير المساعدات الطبية والوقود والمياه النظيفة والطعام لغزة عبر معبر رفح حيث تنتظر إمدادات من المنظمة السماح لها بالدخول.

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تأتي إدانة الصحة العالمية في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجومًا منسقًا من الجو والبحر والبر"، على قطاع غزة.

وقال في بيان مساء السبت: "يعمل الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال".

كما أضاف أنه "تم إنشاء مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة بالتحرك وتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".

إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215، وأكثر من 8700 جريح.