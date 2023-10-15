العالم اليوم - قتيل وإصابات بين إسرائيليين جراء قذيفة أطلقت من لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتيل وإصابات بين إسرائيليين جراء قذيفة أطلقت من لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - تطورت الأحداث سريعا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع أصابت منزلا في مستوطنة شتولا في الجليل، شمالي إسرائيل.

وأفادت تقارير بسقوط قتيل وإصابة 4 إسرائيليين جراء الهجوم، فيما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات الجليل الدخول للملاجئ، وشنت هجوما في لبنان.

وأفاد مراسلنا بسقوط قذيفة إسرائيلية في أطراف بلدة رميش الحدودية.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه "يشن هجوما في لبنان بعد هجوم بالرصاص" على قرية بشمال إسرائيل، فيما أفاد مراسلنا بأن مناطق حدودية جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأوضح مراسلنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي اشتد على القطاع الغربي في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أن القصف استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في لبنان، بعد سقوط صاروخ في مستوطنة شتولا المقابلة للحدود.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله عن "إصابة دقيقة لهدف إسرائيلي بصاروخ موجه في مستوطنة شتولا مقابل عيتا الشعب ووقوع إصابات أكيدة في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن هناك 5 إصابات في صفوف إسرائيليين جراء قذيفة مضادة للدروع أصابت منزلا في شتولا، بينما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية".