العالم اليوم - بوتين: جيشنا يحسن مواقعه على الجبهات والهجوم المضاد فشل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي "يحسّن مواقعه" على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول مدينة أفدييفكا القريبة من مدينة دونيتسك، التي كانت هدفا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.

وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحفي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها الأحد على شبكات للتواصل الاجتماعي، إن "قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما".

وأوضح أنها تشمل "مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا".

وشكر بوتين قيادة القوات المسلحة الروسية وجنود الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة على شجاعتهم وبطولاتهم.

وقال بوتين : "أريد أن أشكر القوات المسلحة، وقيادة القوات المسلحة، ولكن قبل كل شيء أشكر مقاتلينا في الخطوط الأمامية، على شجاعتهم وبطولاتهم".

وذكر الرئيس الروسي أن القوات الروسية تعمل اليوم على تحسين مواقعها على طول منطقة خط التماس بأكملها تقريبًا، وهذا يشمل الدفاع النشط مع تحسين موقعها في مناطق معينة.

وأضاف أن "ما يحدث الآن طوال فترة الاشتباك يسمى الدفاع النشط، وتقوم قواتنا بتحسين مواقعها في كل هذه المساحة تقريبًا، والتي تعد مساحة كبيرة جدًا، وهذا ينطبق على محاور كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا".

ونوه بوتين إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا فشل تماما، لكن في مناطق معينة من القتال، تستعد كييف لعمليات هجومية نشطة جديدة، وهو ما تتفاعل معه روسيا وفقا للمعطيات.

وقال "أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يُزعم أنه متوقف، فقد فشل تمامًا، نحن نعلم أنه في مناطق معينة من القتال، يقوم الجانب الآخر بالتحضير لعمليات هجومية نشطة جديدة، نحن نرى هذا، ونعلمه، ونحن أيضًا سنرد عليه وفقا لذلك".