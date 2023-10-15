العالم اليوم - البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية للمحاصرين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - دعا البابا فرنسيس، الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة، وجدد مناشدته للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال البابا في موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس يوم الأحد: "أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".

وأضاف: "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".

وكان البابا فرنسيس قد قال الأسبوع الماضي: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم عيد إلى يوم حداد، وأطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور".

وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس قال البابا فرنسيس: "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جداً من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضاً العديد من الضحايا الأبرياء".