نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتدى الدقم الاقتصادي الأول 2023 يبدأ استعراض التوجهات الجديدة فـي قطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرعى " ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب" غدا الاثنين حفل افتتاح منتدى الدقم الاقتصادي الأول الذي يقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ بهدف التعريف بالبيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان بوجه عام وعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة بوجه خاص.

ويستعرض المنتدى الذي يُعد حدثًا بارزًا وعلى مدى يومين التوجهات الجديدة في قطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة وأبرز المشروعات التي يتم استقطابها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باعتبارها مركزًا صناعيًّا واستثماريًّا وبوابة للتجارة الدولية، والدور المحوري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لدعم تطلعات رؤية «عُمان 2040» وتحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عُمان بحلول عام 2050م.

ويشهد المنتدى حضور عدد من المسئولين والمستثمرين وجمعٍ من المختصين في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا واللوجستيات والبيئة والاستدامة من دول مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات المحلية والدولية التي تستعرض إمكاناتها وأبرز مشروعاتها وخبراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وسيركز منتدى الدقم الاقتصادي في نسخته الأولى على الدور الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الانتقال إلى استخدامات الطاقة المتجددة والتقنية للإنتاج والتصدير، كما سيتضمن جلسات نقاشية لبحث العديد من القضايا ذات العلاقة بالاستثمار في الصناعات الخضراء والفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة