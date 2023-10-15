حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدسشنّت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من قيادات وكوادر حركة حماس.

وبحسب موقع "فلسطين أون لاين" اعتقلت قوات العدو الأسير المحرر جمعة أبو خليفة، عقب دهم منزله في منطقة الهدف، ومواطن آخر من حي الجابريات، بجوار مخيم جنين للاجئين، شرق مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في مدينة جنين، استطاع خلالها المقاومين تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في آلية صهيونية عسكرية، تزامنًا مع إطلاق النار على قوات العدو خلال اقتحام مدينة جنين.

كما اعتقلت قوات العدو الأسيرين المحررين والقياديين في حماس عدنان عصفور وأحمد عوّاد، عقب دهم منزليهما في المدينة.

ودهمت قوات العدو منزل الأسير المحرر أمير محمد اشتية في حي رفيديا غربي مدينة نابلس، وفشلت في اعتقاله لعدم تواجده في المنزل لحظة الاقتحام.

واعتقلت قوات العدو شاباً من "شارع الرازي" في المدينة، ومواطن آخر من منزله في حي المخفي، كما اعتقل شابين لم تعرف هويتهما حتى اللحظة من عمارة المصري السكنية في نابلس.

واعتقلت قوات العدو أيضاً شاباً من منزل عائلته في بلدة قصرة جنوبي المدينة، والأسير المحرر محمد سمارة من منزله في حي المساكن الشعبية شرقًا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات العدو الأسير المحرر محمد سرحان البرغوثي من منزله في بلدة كوبر، والشاب ضياء أبو قرع من بلدة المزرعة الغربية، شمال المدينة، وسط الضفة.

وفي أريحا؛ اقتحمت قوات العدو مخيمي عقبة جبر وعين السلطان للاجئين جنوب مدينة أريحا، واعتقلت خمسة شبان، تزامنًا مع اندلاع مواجهات واشتباكات "عنيفة" في أزقة المخيم.

وذكرت مصادر محلية، أن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص العدو خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، أحدهم بجراح خطيرة (رصاص حي) في الرأس نُقل إلى مشافي رام الله لاستكمال العلاج.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهدوها اشتبكوا فجر اليوم مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات العدو المدينة ودهمت عدة منازل في أحياء المدينة؛ قبل أن تعتقل خمسة مواطنين بينهم أسير محرر.

وفي الخليل، اقتحمت قوات العدو دورا، جنوب غرب المدينة، واعتقلت مواطن مع نجله من قرية المجد، وآخر من الكوم، بالإضافة لشاب من بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، أحمد الشريف، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة الخليل، ومنسق الكتـلة الإسلاميّة في جامعة بوليتكنك فلسطين، طارق عمرو من منزل عائلته في دورا، بالإضافة لشابين من منزليهما في المدينة.

وطالت الاعتقالات الصهيونية أيضاً، فجر اليوم، مواطنين عقب دهم منزليهما في مخيم قلنديا للاجئين، شمال مدينة القدس المحتلة.