العالم اليوم - بعد زيارة القاهرة.. إعلان عودة بلينكن إلى إسرائيل مرة أخرى

انتم الان تتابعون خبر بعد زيارة القاهرة.. إعلان عودة بلينكن إلى إسرائيل مرة أخرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيعود لإسرائيل، بعد أيام من مغادرتها.

وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن وصل القاهرة، وسيعود إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وكان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، الأحد. وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وكان بلينكن قد وصل لإسرائيل، الخميس الماضي، حيث التقى رئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو.

وبعد زيارة عدد من الدول العربية، الخارجية الأميركية تؤكد أن بلينكن سيعود إلى إسرائيل، الاثنين، بعد زيارته للقاهرة.