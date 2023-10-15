نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم صاروخي كبير على شمال دولة الإحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مجموعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، في سلسلة من القصف المتبادل والمتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسب مراسل RT.

وذكر المراسل، أن المدفعية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت قرى رامية وبليدة وأطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وقال جيس الاحتلال الإسرائيلي إن خمسة صواريخ مضادة للدروع أطلقت اليوم من الجانب اللبناني استهدفت مواقع عسكرية على الحدود أحدها استهدف مستوطنة شتولا، وآخر استهدف قوة عسكرية، ردا على ذلك هاجم الجيش أهدافا عسكرية تابعة لـ "حزب الله".

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المستوطنات ‫القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ، كما أعلن عزل منطقة بحدود أربعة كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية وطالب بتوخي الحذر وعدم الدخول إلى هذه المنطقة.

وقال إنه "سيتم تفعيل التشويش الاستباقي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل عام في مناطق القتال لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة".

وأعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وإصابة دبابة على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة خلّف قتلى وجرحى.