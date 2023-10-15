نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعلن نيّتها طرد مؤيدي "حماس" لحماية اليهود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن حكومة بلادها عازمة على طرد وترحيل أنصار حركة "حماس" من ألمانيا، حماية لليهود.

وقالت فيزر في حديث لصحيفة Bild am Sonntag إن الحكومة ستلجأ إلى استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة أمامها لطرد أنصار حركة "حماس" من البلاد، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية تبذل كافة الجهود اللازمة لحماية اليهود المتواجدين في ألمانيا وضمان سلامتهم.

وقالت: "إنه لأمر مروع أن تشعر العديد من العائلات اليهودية بالقلق، وهذا يجعل الرسالة القائلة "نحن معكم وفي صفكم وسنفعل ما بوسعنا لحمايتكم" أكثر أهمية".

ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى تشهد العديد من دول العالم احتجاجات كبيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تقمع الدول الغربية مناصري فلسطين والمطالبين بوقف العدوان على غزة.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في غزة فجر يوم 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصي، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرئيلي والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة..

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.