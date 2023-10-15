نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القتال متواصل على طول السياج الحدودي مع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفالدت مصادر عبرية أن اشتباكات كبيرة تجري حاليا بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف يجري في قرب مستوطنة كريات شمونة.

وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين في المنطقة الدخول للملاجئ فورا.

وذكرت أن الحدث الأمني في الشمال مستمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تقوم طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي الآن بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".

هذا وأصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".