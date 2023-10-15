نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: القتال متواصل على طول السياج الحدودي مع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات كبيرة تجري حاليا بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف يجري في قرب مستوطنة كريات شمونة.

وطلبت الجبهة الداخلية من مستوطنات دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الدخول للملاجئ فورا.

وأفادت مراسلة RT، أن الحدث الأمني في الشمال مستمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "تقوم طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".

هذا وأصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".